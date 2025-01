Agências do trabalhador oferecem 405 vagas esta sexta

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador - (crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

Está procurando emprego? Aproveite, pois nesta sexta-feira (3/1), as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 405 vagas. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 3 mil, com opções que exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional.

A função de atendente de lojas é uma das oportunidades com o maior número de vagas, 30, em Ceilândia Norte. Não é exigido nível de escolaridade nem experiência na área. O salário inicial é de R$ 1.585,50, além de benefícios.

Também em Ceilândia Norte, há 20 vagas para açougueiros com salário a partir de R$ 1.619, além de benefícios. Para esta função, não há exigência de experiência, sendo necessário apenas o ensino fundamental completo. Já em Ceilândia Sul, há outras 20 oportunidades, com remuneração de R$ 2.019, também com benefícios, e exigência de ensino fundamental incompleto.

Outro destaque fica por conta das 14 vagas para eletricistas de instalações industriais, com salário a partir de R$ 2.285,80, mais benefícios. Não é necessário ter experiência, mas é exigido o ensino médio completo.

Para se candidatar às vagas, os interessados podem cadastrar seus currículos no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, em dias úteis. Mesmo que as vagas disponíveis no momento não sejam de interesse, o cadastro fica no sistema, o que aumenta as chances de ser chamado para futuras seleções, já que o perfil dos candidatos é cruzado com as demandas das empresas.

Empregadores que desejarem divulgar vagas ou realizar processos seletivos nas agências podem se cadastrar pessoalmente nas unidades, pelo aplicativo Sine Fácil, pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília.