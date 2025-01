Tempo no DF: chuvas devem se intensificar nesta segunda-feira (6/1)

Guarda-chuva, capa e casaco para se proteger do vento. O brasiliense que precisar sair de casa nesta segunda-feira (6/1) deve estar preparado para lidar com chuva forte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os registros de chuvas fortes devem se intensificar ao longo desta semana.

A temperatura mínima registrada na manhã desta segunda foi de 18°C, na região de Águas Emendadas. Ao longo do dia, a máxima deve atingir 29°C. Ao Correio, uma meteorologista do órgão explicou que o fato das temperaturas continuarem a subir ao longo do dia contribui para registros de raios e trovoadas. A umidade varia entre 95% e 45%.

Ao longo desta semana, o tempo deve permanecer semelhante, com possibilidades de chuvas intensas principalmente à tarde e ao anoitecer.

No site do Inmet, as informações sobre o tempo ainda não foram atualizadas nesta manhã. Contudo, é esperado que o alerta amarelo para chuvas intensas e perigo potencial permaneça ao longo da semana. Apesar disso, há bixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.