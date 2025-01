Homem de 63 anos morre atropelado na subida do Colorado

Um homem de 63 anos foi atropelado na manhã desta segunda-feira (6/10) na rodovia EPIA Norte, na subida do Colorado, no Setor Habitacional Taquari (SHTQ), Lago Norte. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito declarado no local do acidente.

O acidente envolveu um veículo Ônix preto e o pedestre. A vítima foi encontrada caída ao solo pelos socorristas, apresentando suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) e em parada cardiorrespiratória (PCR). De imediato, foi iniciado o protocolo de reanimação cardiopulmonar (RCP), contando com o suporte avançado de vida do CBMDF.

Após cerca de 60 minutos de tentativas para restabelecer os sinais vitais, o homem não resistiu e o óbito foi confirmado. A condutora do veículo, uma mulher de 35 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local até a chegada das autoridades policiais.

Por conta do atendimento, as faixas de rolamento da rodovia precisaram ser interditadas temporariamente. Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiram a responsabilidade pela área e pelo controle do trânsito.