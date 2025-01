Campo de grama sintética é inaugurado no Recanto das Emas

Mais um campo society de grama sintética foi inaugurado, na manhã desta segunda-feira (6/1), pelo Governo do Distrito Federal (GDF). O campo fica localizado no Recanto das Emas e o investimento na construção foi de R$ 940 mil. O módulo equipado com grama sintética tem arquibancada, alambrado e iluminação elétrica fotovoltaica com placas solares.

A cerimônia de entrega contou com a presença da vice-governadora Celina leão (PP), dos deputados federal e distrital Julio César Ribeiro e Martins Machado, respectivamente, do Secretário de Estado do Governo, José Humberto, do Secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, e do administrador da região, Carlos Dalvan, além de professores representantes de projetos sociais da região.

Durante a inauguração, a vice-governadora declarou que a prática de esportes está diretamente ligada à qualidade de vida e saúde mental. "Inaugurar um campo sintético é entregar saúde mental, não só para as crianças, mas para as famílias", disse. Celina entregou, ainda, kits com bolas de futebol e itens para serem utilizados nas aulas aos professores à frente dos projetos de futebol do Recanto das Emas.

"O Recanto recebe R$940 mil de investimento com a entrega deste campo sintético, que terá 10 anos de garantia, além do alambrado com energia fotovoltaica, das placas solares e arquibancadas. Por isso, a gente pede o cuidado da comunidade, para que este patrimônio não seja depredado e, caso seja, avisem a administração e comuniquem, porque este espaço, por mais que a gente veja apenas como uma arena, é um lugar de transformação de vidas, porque o esporte proporciona a formação de cidadãos e quanto mais cidadãos nós tivermos, menos crimes teremos", disse o secretário de esporte e lazer, Renato Junqueira.

O administrador do Recanto das Emas, Carlos Dalvan, destacou que o equipamento público é uma importante conquista para a cidade. "O investimento no esporte é sempre muito importante, porque é inclusão social, é formação cidadã e a gente fica muito feliz com isso e agradece ao governador Ibaneis Rocha (MDB)", afirmou.

Nova subsecretaria

No evento, a vice-governadora também anunciou a implementação de uma subsecretaria de saúde mental no DF. “Nós tivemos um índice alarmante de atendimentos relacionados à saúde mental. Há um alerta sobre isso, o GDF tem ampliado o atendimento para a causa e, agora, essa subsecretaria que será criada, dentro da pasta de saúde, terá um olhar atento sobre essa questão, porque nós nunca tivemos tanto entretenimento, mas também nunca tivemos tanta depressão”, declarou.

Celina também salientou que há um alerta pós-pandemia sobre saúde mental e que o GDF está atento, para cuidar de perto da população. “A Dra. Lucilene Florêncio (secretária de Saúde) nos informou que já estava tudo pronto, o governador Ibaneis já autorizou e, rapidamente, a gente deve entregar isso no Diário Oficial do DF (DODF)”, informou. A data de implementação da subsecretaria não foi divulgada pela vice-governadora.