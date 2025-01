Carro furtado de locadora de automóveis localizada em SP é recuperado no Gama

Um carro que havia sido furtado de uma locadora de automóveis localizada no município de Biritiba Mirim em São Paulo foi recuperado no Gama. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), militares do 9º Batalhão (Gtop 29) encontraram o veículo por volta das 20h, após receberem informações de que um carro suspeito estava na DF-480.

Aos militares, o motorista que conduzia o carro informou não saber que o veículo tinha restrição de furto. Ainda sim, ele e o automóvel foram encaminhados para a 20ª Delegacia de Polícia, localizada no Gama.