Manifestantes começam a chegar à Praça dos Três Poderes

Com início às 11h, a Manifestação contra os Atos Antidemocráticos do Dia 8 de janeiro, realizada nesta quarta-feira (08/01) começa a reunir o público, que protestar contra o ocorrido no mesmo local dois anos atrás.

A psicopedagoga Jussara Soares, de 68 anos, veio da Alemanha para o evento. “8 de janeiro é importantíssimo, para comemorar e fazer esse alerta ao nosso povo. É fundamental essa luta pela democracia”, conta. Jussara, que veio acompanhada da amiga Fátima Mustafa, 67, diz esperar com o ato atenção para o fortalecimento democrático. Queremos um Brasil sem anistia e com democracia”, diz Soares.

O orientador educacional Antônio Carlos, 62, chegou cedo à concentração e conta que sua expectativa para a manifestação é ressignificar a data. “Eu espero que esse dia fique marcado pelo restabelecimento da Democracia. Ela e os poderes estabelecidos constitucionalmente foram atacados. Então este dia e este ano mostra que a democracia segue firme”, afirmou.

Antônio Carlos chegou cedo ao evento, que teve início às 11h (foto: Bruna Pauxis/CB/DA Press)

O protesto, previsto para começar às 11h, acontece na Praça dos Três Poderes e conta com duas entradas, uma reservada aos funcionários do Planalto e outra para o público. Durante a realização do ato, haverá triagem de segurança para o acesso à Praça.

