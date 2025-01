Projeto gratuito oferece capacitação e palestras sobre violência de gênero

O projeto Mulheres do Amanhã: Vozes e Ações pelo Futuro levará uma combinação de palestras em escolas, cursos profissionalizantes para mulheres e ações itinerantes de conscientização à população de seis regiões administrativas do Distrito Federal. O programa gratuito, realizado pela Secretaria da Mulher do DF (SMDF) em parceria com a Associação de Educação, Esporte, Ciência, Cultura e Economia Criativa (Aecec) – ONG Porão do Rock, ocorrerá entre os dias 24 de fevereiro e 16 de abril.

A iniciativa, cujo objetivo é promover educação, autonomia financeira e reflexão sobre a luta contra a violência de gênero, visa impactar diretamente 7.500 pessoas. O eixo central do programa é voltado para palestras realizadas em escolas públicas, com a meta de conscientizar 4.500 estudantes, a partir de 16 anos, sobre temas como violência contra mulheres e meninas, equidade de gênero e a importância da proteção à mulher.

Segundo a secretária da Mulher, Giselle Ferreira, levar informações sobre violência de gênero e equidade para dentro das escolas é fundamental para formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. "A educação é um dos caminhos mais poderosos para combater a violência e romper ciclos de desigualdade”, ressaltou.

A capacitação profissional, oferecida para 2.700 mulheres, incluirá cursos de aplicação de cílios, corte de cabelo e manicure/pedicure. O objetivo é promover a autonomia financeira e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

As aulas serão realizadas próximas às administrações regionais do Guará (24 a 28 de fevereiro), Brazlândia (10 a 14 de março), Samambaia (17 a 21 de março), Planaltina (24 a 28 de março), Ceilândia (31 de março a 4 de abril) e Recanto das Emas (7 a 11 de abril). As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo Sympla.

Outro destaque é o Banco Vermelho Itinerante, símbolo da luta contra o feminicídio, que será levado a seis RAs para promover reflexões e debates sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. O encerramento do projeto está marcado para 16 de abril, reunindo 200 participantes para a entrega do documento Mulheres do Amanhã: De nós, sobre nós, para o Distrito Federal, que reunirá depoimentos, experiências e sugestões das participantes sobre como construir um DF mais inclusivo e igualitário.

“Estamos trabalhando com ações educativas e preventivas que promovem o empoderamento feminino. O projeto busca garantir que todas tenham acesso a uma educação segura e livre de violência”, afirmou Giselle Ferreira.

*Com informações da SMDF.