Vigilante é esfaqueado no pescoço em posto de Taguatinga; veja vídeo

Um vigilante foi esfaqueado no pescoço durante uma tentativa de assalto no local de trabalho, em um posto de vigilância. O crime ocorreu por volta das 20h40 dessa quarta-feira (8/1), na praça central do Setor de Mansões de Taguatinga, e foi registrado por câmeras de segurança.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo relatos, o profissional, responsável por rondas contratadas pelos moradores da área, percebeu um homem em atitude suspeita e decidiu abordá-lo. O indivíduo reagiu com violência e desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima, que conseguiu se refugiar no posto de vigilância.

Leia também: Justiça suspende desocupação da Vila Cobra Coral marcada para dia 14/1

O agressor ainda tentou invadir o posto para continuar o ataque e furtar objetos, mas fugiu após não obter sucesso. O vigilante foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde permanece em estado estável.

Até a manhã desta quinta, equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) continuavam fazendo buscas na região para localizar o suspeito, que seguia foragido. No entanto, localizaram e prenderam o suspeito, por meio do Patamo, no Riacho Fundo. Ele foi conduzido à delegacia para apuração dos fatos e adoção das medidas legais.

Veja o vídeo: