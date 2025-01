Homem que matou irmão a facadas em Samambaia é preso em Luziânia

Um homem de 38 anos, acusado de homicídio qualificado contra o próprio irmão, foi preso nesta quinta-feira (9/1) pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O crime ocorreu em 13 de outubro de 2024, em Samambaia. O homem estava foragido, e foi localizado e detido no bairro Jardim Planalto, em Luziânia (GO).

Segundo as investigações, conduzidas pela 32ª Delegacia de Polícia (DP), o acusado desferiu diversos golpes com uma arma branca contra a vítima, causando a morte do jovem. De acordo com os autos, o crime foi motivado por animus necandi, ou seja, vontade de matar.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Samambaia em 3 de dezembro de 2024. Desde então, a PCDF empreendeu um trabalho de investigação e inteligência para localizar o autor do crime. A operação foi concluída nesta quinta-feira, quando o acusado foi encontrado em uma residência no Entorno do DF. O autuado foi conduzido à delegacia, onde permanecerá à disposição da Justiça.