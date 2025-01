Canal de suporte vai ajudar candidatos a vagas de educador social no DF

Buscando auxiliar candidatos às vagas de educador social voluntário, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) criou um canal de suporte aos candidatos às 7,5 mil vagas. O botão para acessar o canal de suporte foi incluído na página de inscrição no botão "Fale conosco". Os candidatos que tiverem dúvidas devem enviar as questões por este canal, para que o suporte entre em contato com o interessado pelos meios de comunicação indicados, conforme informou a pasta.

Os educadores sociais voluntários terão como funções apoiar nas escolas regulares em tarefas como alimentação, locomoção e higienização de estudantes com deficiência ou transtornos, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Eles também participarão de atividades pedagógicas e auxiliarão nos momentos de refeição no contraturno das escolas de tempo integral.

Inscrições

As inscrições para o cargo foram abertas em 6 de janeiro e poderão ser feitas até o dia 17 deste mês, exclusivamente por meio da página EducaDF. Para facilitar o processo de inscrição, a SEEDF disponibilizou um manual completo no site para todas as etapas.

Em cumprimento à Lei nº 3.506, de 20 de dezembro de 2004, a formação dos educadores sociais será obrigatória e acontecerá entre os dias 3 e 7 de fevereiro de 2025, com carga horária de 30 horas. A capacitação será oferecida pela Unidade-Escola de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape) e incluirá conteúdos sobre educação especial, tecnologia assistiva, socialização de estudantes com deficiência e transtornos, além de visitas a instituições de apoio aos estudantes com necessidades especiais.

Seleção

Para participar da seleção, o candidato deve ter pelo menos 18 anos e atender a um dos seguintes critérios:

Possuir experiência comprovada como educador social voluntário;

Estar cursando licenciatura ou bacharelado em áreas relacionadas ao programa;

Ter concluído o ensino fundamental;

Ser indígena com proficiência em português e na língua indígena.

A inscrição exige a apresentação de documentos como identificação oficial com foto, certidões negativas criminais das justiças Federal e Distrital, certidão negativa da Justiça Eleitoral, comprovante de residência e de escolaridade, além do termo de ciência exigido pelo edital. Candidatos com experiência também devem apresentar comprovação.

Durante o preenchimento, é necessário optar por uma regional de ensino e até duas unidades escolares, para os turnos matutino ou vespertino, além de informar a disponibilidade para atuar em mais de um turno.

A classificação será baseada na análise curricular, conforme critérios detalhados no Anexo II do edital. Os candidatos com maior pontuação serão selecionados, de acordo com o número de vagas disponíveis. Após a seleção, os aprovados deverão assinar o Termo de Adesão e Compromisso e abrir uma conta poupança vinculada ao Banco de Brasília (BRB).

Os voluntários desempenharão suas funções com uma carga horária de quatro horas diárias ininterruptas por turno.

Distribuição de vagas por regional de ensino:

Brazlândia: 371 vagas

Ceilândia: 1.174 vagas

Gama: 417 vagas

Guará: 294 vagas

Núcleo Bandeirante: 423 vagas

Paranoá: 386 vagas

Planaltina: 838 vagas

Plano Piloto: 901 vagas

Recanto das Emas: 370 vagas

Samambaia: 546 vagas

Santa Maria: 304 vagas

São Sebastião: 300 vagas

Sobradinho: 407 vagas

Taguatinga: 769 vagas