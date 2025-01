Carro fica destruído, após bater em poste, na Via Estrutural

Na noite desta sexta-feira (10/1), um carro ficou destruído após bater em um poste de iluminação pública, na Via Estrutural, próximo à entrada de Vicente Pires. Chovia no local no momento do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o automóvel era dirigido por um idoso, de 64 anos. Ainda, segundo a corporação, quando as equipes chegaram para prestar socorro, o condutor estava fora do veículo.

Nas imagens cedidas pelo CBMDF, é possível ver que o carro ficou com a parte dianteira destruída. Mesmo assim, segundo os bombeiros, o motorista estava consciente e orientado, não sendo necessário levá-lo ao hospital.

Não se sabem as causas dos acidente. Uma faixa da via foi interditada para o atendimento. Equipes da Neoenergia foram acionadas e o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar (PMDF).