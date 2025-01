Morre adolescente atropelado por carro enquanto pedalava no Paranoá

Morreu, neste sábado (11/1), o adolescente de 15 anos atropelado por um carro enquanto pedalava na Quadra 3 do Paranoá, próximo ao Paranoá Parque. A informação foi confirmada ao Correio pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O atropelamento ocorreu no último sábado (4/11).

Na ocasião, a vítima sofreu traumatismo crânio encefálico (TCE) e sangramento na cabeça, segundo o Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF). Ele foi transportado em estado grave ao Hospital Regional do Paranoá.

A condutora do veículo responsável pelo acidente, uma mulher de 40 anos, permaneceu no local durante o atendimento, aguardando as autoridades policiais.

Ciclista assassinado

No primeiro dia deste ano, o ciclista Tiago Gonçalves de Oliveira, 38, foi atropelado no acostamento da BR-070 por Andeilson de Jesus de Souza, 35 anos, que dirigia um Hyundai HB20 em alta velocidade. Devido ao impacto da batida, a vítima teve uma das pernas decepada, resultando em uma grave hemorragia. Ele sofreu fraturas nos membros inferiores, além de escoriações pelo corpo.

Tiago foi levado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu. Ele, que era farmacêutico e dono de uma drogaria, em Taguatinga, deixou a esposa e dois filhos. Se condenado, Andeilson pode cumprir pena de 20 a 30 anos de prisão.

Segundo o Departamento de Trânsito do DF (Detran/DF), de janeiro a novembro do ano passado, foram registrados 14 mortes envolvendo ciclistas. Durante todo o ano de 2023, foram registrados 21 óbitos.