Ato em protesto à violência contra a mulher é realizado na Estrutural

Ato "Por Ana e por todas as mulheres" homenageia Ana Moura Virtuoso, esfaqueada pelo companheiro no último domingo (5/1) - (crédito: Gordon Johnson/Pixabay)

Ato em protesto à violência contra a mulher será realizado neste sábado (11/1), a partir das 17h, na Estrutural. Intitulada “Por Ana e por todas as mulheres”, a manifestação também é uma homenagem à Ana Moura Virtuoso, 27 anos, morta a facadas pelo companheiro no domingo passado (5). O caso foi o primeiro feminicídio do ano no Distrito Federal. O encontro será em frente à Igreja Católica do bairro Santa Luzia, aberto ao público.

Após ser esfaqueada, Ana Moura foi socorrida por populares, que procuraram ajuda na 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou os primeiros socorros à jovem, que estava em parada cardiorrespiratória. Ela, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu, após quase 40 minutos de tentativa de reanimação.

Na segunda (6), o acusado do crime, Jadyson Soares da Silva, 41, foi preso na Rodoviária de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Ana já havia registrado ao menos cinco ocorrências policiais por agressão física e ameaça por parte do companheiro.



Onde pedir ajuda



Ligue 190: PMDF. Serviço disponível 24h, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil e WhatsApp: (61) 98626-1197

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. A denúncia pode ser anônima, 24h, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24h, todos os dias.

Deam 1: EQS 204/205, Asa Sul: Telefones: 3207-6172 / 3207-6195 / 98362-5673

Deam 2: St. M QNM 2, Ceilândia: Telefones: 3207-7391 / 3207-7408 / 3207-7438

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos: Whatsapp: (61) 99656-5008 - Canal 24h

Secretaria da Mulher do DF

Subsecretaria de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres (Subev): Telefones: 3330-3109/3118/3105

Subsecretaria de Promoção das Mulheres (SUBPM): Telefone: 3330-3116 / 3148

Casa da Mulher Brasileira: 3371-2897

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) :3343-6086 e 3343-9625

Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem): Telefones: (061) 3103-1926 / 3103-1928 / 3103-1765 WhatsApp (61) 999359-0032