Sem trégua! Tempestades devem ser contínuas até madrugada de segunda (13)

Semana deve ser de tempestades e nebulosidade no DF

Com nebulosidade e tempo abafado na manhã deste domingo (12/1), a capital federal começa a receber, no período da tarde, fortes tempestades acompanhadas de rajadas de tempo e trovoadas. As precipitações devem seguir até à madrugada de segunda (13), retornando a partir das 10h, segundo o portal Climatempo.

Conforme estimou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros atingem a máxima de 28°C, enquanto a umidade relativa do ar chega a quase 100% em Brasília. Ainda de acordo com o Inmet, o Distrito Federal está sob alerta amarelo, condição que indica perigo potencial para precipitações, na qual são esperadas até 50 mm de chuvas.

No início da semana, essa previsão permanece. Os termômetros caem para 25°C nessa segunda-feira, e, na quarta (15), atingem a máxima de 24°C. Na terça (14), o quantitativo de chuvas deve bater os 40,7 mm, o maior dos próximos cinco dias. O céu encoberto de nuvens se mantém, no mínimo, até quinta (16).