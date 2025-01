Domingo (12/1) será de céu nublado e chuvas isoladas no DF

Bom dia, Brasília. Tempo segue estável, com previsão de chuvas isoladas - (crédito: ED ALVES)

O domingo (12/1) na capital federal será mais um dia de céu nublado e chuvas isoladas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No período da tarde, os termômetros do Distrito Federal atingem a máxima de 28°C, enquanto a umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.

O início da semana, porém, será mais gelado. Os termômetros caem para 25°C nesta segunda-feira (13), e, na quarta (15), atingem a máxima de 24°C. O céu encoberto de nuvens se mantém, no mínimo, até quinta (16).

Ainda de acordo com o Inmet, o DF está sob alerta amarelo, condição que indica perigo potencial para precipitações, na qual são esperadas até 50 mm de chuvas.

Atenção

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Na rua, também valem alguns cuidados, como procurar abrigo, não se expor à chuva, não ficar embaixo de árvores e evitar locais próximos à rede elétrica. Uma dica é manter-se no interior do carro, um local isolado e seguro. Interessados em receber alertas das condições meteorológicas, emitidos pela subsecretaria, precisam apenas enviar o CEP, por SMS, ao número 40199.

Para os motoristas, os conselhos, em casos de tempestades, são: redobrar a atenção, reduzir a velocidade, aumentar a distância de seguimento e conferir o estado dos pneus. Checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições da borracha também são medidas essenciais.

Sob chuva forte, é recomendado o uso do farol baixo, pois a luz alta reflete nas gotas de água e prejudica a visibilidade, além de não iluminar o caminho como deveria e ainda atrapalhar a visão de outros usuários da via.