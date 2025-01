Brasiliense de 19 anos brilha no Enem com redação nota mil

Moradora do Plano Piloto, Melissa Goelzer de Camargo, 19 anos, está entre os 12 estudantes que alcançaram nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Ontem, enquanto curtia a praia no Rio de Janeiro, ao lado da família, foi surpreendida ao abrir o portal para verificar seu desempenho e perceber que a possibilidade de cursar medicina na Universidade de Brasília (UnB) é cada vez mais real.

O apreço pela medicina não vem de agora. Sempre matriculada em escolas da rede privada, pensa em ser dermatologista desde que estava no 8º ano do ensino fundamental. Fez da vontade um combustível para chegar aonde almeja. Em 2023, quando finalizou o ensino médio, no Colégio Militar de Brasília (CMB), havia realizado o exame, mas não alcançou nota suficiente para o que queria. Decidiu, então, matricular-se em um curso pré-vestibular e, a partir dali, a unidade da Academia das Específicas, na Asa Sul, passou a ser quase que sua segunda casa.

Ainda que estivesse ciente da própria disciplina, nem ela mesma acreditava que chegaria aonde chegou — no topo, ao lado de outros 11 estudantes brasileiros. Segundo ela, escrever a redação dissertativa-argumentativa sobre os desafios para a valorização da herança africana no Brasil não foi exatamente fácil. "Eu achei o tema da redação tranquilo de entender, mas difícil de desenvolver. Apesar disso, fiquei tranquila porque sabia o que fazer nesses casos, mas não imaginei que tiraria nota máxima, tomei um susto quando olhei. Estava na praia com minha família, todo mundo comemorou comigo", disse.

Ao Correio, Melissa confidenciou que não se saiu tão bem nas demais áreas, mas acredita no sonho e já tem outras rotas calculadas. "Se eu não passar na UnB, vou tentar na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) ou irei para Minas Gerais", contou.

Carla Rios, professora de redação do curso pré-vestibular Academia das Específicas, foi uma das profissionais a acompanhar Melissa nos preparos para a prova. Ela afirmou que a dedicação da estudante foi essencial para que o resultado fosse alcançado. "É a culminância de um preparo, porque a Melissa frequentava as aulas, fazia as redações e o resultado vem principalmente do esforço dela, de consistentemente estar se dedicando", disse.

A rotina de estudos não era simples. Uma vez por semana, além dos estudos focados nas demais áreas, Melissa passava 1h25 na unidade do curso localizada na Asa Sul preparando-se exclusivamente para a redação. "As aulas funcionavam com base nas competências do Enem e em como se aperfeiçoar em cada uma delas, além das discussões temáticas, tanto baseadas em temas anteriores como em eixos temáticos que poderiam cair na prova. A gente tinha tanto aulas de estruturas quanto aulas para analisar a situação histórica do Brasil, da sociedade brasileira e repertórios socioculturais", apontou a professora.

Àqueles que querem, assim como Melissa, alcançar nota máxima na redação do exame, a professora deixou um conselho: "A redação, em específico, é uma disciplina muito prática, então é preciso haver treino constante. Por mais que às vezes pareça que está tudo tranquilo, o diferencial na nota sempre é a constância no estudo e o quanto você está praticando. Não existe fórmula mágica, principalmente para uma prova como o Enem", indicou.

Balanço

No DF, além de Melissa, outros 55 alunos, não inscritos na rede pública, alcançaram média entre 980 e mil. Os resultados foram divulgados na manhã de ontem, em coletiva de imprensa realizada na sede do Ministério da Educação. O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Fernando Palácios, comentaram os dados.

Em todo o país, foram registradas 12 notas máximas na redação: Alagoas (1), Ceará (1), Distrito Federal (1), Goiás (1), Maranhão (1), Minas Gerais (2), Pernambuco (1), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Norte (1) e São Paulo (1). O único estado brasileiro em que um inscrito matriculado na rede pública de ensino obteve nota mil foi Minas Gerais (MG). Na edição anterior, 60 alunos alcançaram nota mil.

Apesar da queda no número de participantes com nota máxima, a edição de 2024 registrou aumento na média de notas da redação em comparação à edição de 2023. Na última edição, o número ficou em 660, enquanto no ano anterior a média foi de 645.

Desde 8h de ontem, os participantes podem ver suas notas individuais por meio da Página do Participante, utilizando as credenciais do portal Gov.br. O acesso pode ser feito no site oficial do Enem: https://enem.inep.gov.br/participante.



Cronogramas

Sisu:

• Inscrições: 17 a 21 de janeiro;

• Chamada regular: 26 de janeiro;

• Matrícula ou registro acadêmico junto à instituição: 27 a 31 de janeiro;

• Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31 de janeiro.

Prouni:

• Inscrições: 24 a 28 de janeiro;

• Primeira chamada: 26 de fevereiro;

• Segunda chamada: 26 de março;

• Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de março.

Fies Social:

• Inscrições: 4 a 7 de fevereiro;

• Resultados: 18 de fevereiro;

• Início da convocação da lista de espera do Fies: 25 de fevereiro.