Caminhão pega fogo no Gama na tarde desta segunda-feira (13/1)

Um caminhão pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira (13/01), na DF-290, altura do km 24, ao lado do campo de futebol, no Gama. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência, mas não houve feridos.

O caminhão de mudanças estava estacionado em um terreno longe da via quando começou a pegar fogo. O motorista vinha de Fortaleza quando parou em uma oficina mecânica para realizar um reparo no veículo.

As chamas tomaram a caçamba do veículo, gerando grande pânico nos moradores da região devido ao tamanho das chamas e à quantidade de fumaça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio e evitar que o fogo se espalhasse. A equipe dos bombeiros conseguiu controlar as chamas, mantendo a cabine do veículo preservada. Ainda não há informações da causa do incêndio.

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado