Tentativa de feminicídio no Gama: Homem esfaqueia companheira e foge

Uma mulher de 37 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã desta terça-feira (14/1), no Gama. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), responsável por atender a ocorrência, o homem teria esfaqueado o pescoço da mulher, com quem tinha um relacionamento. A vítima recebeu os primeiros atendimentos e foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao pronto-socorro do Hospital Regional de Santa Maria, onde está recebendo cuidados médicos.

O crime teria acontecido por volta de 09h30. Logo depois, a Polícia Militar foi acionada por meio do 190, para atender a ocorrência de violência doméstica na residência, localizada no Setor Sul, Gama. A PMDF informou que o autor do crime, companheiro da vítima, fugiu do local em um veículo Fiat Uno de cor vermelha.

A ocorrência foi registrada na 14ª Delegacia de Polícia (DP), localizada no Gama, onde as investigações prosseguem para localizar e prender o agressor.