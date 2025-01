Policiais do DF vão a Madri aprender sobre combate a atos extremistas

Uma comitiva da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) viajará a Madri, na Espanha, entre 24 de janeiro e 3 de fevereiro. A visita técnica aos órgãos responsáveis pelo sistema de segurança pública do país tem como objetivo aprimorar o trabalho de combate à violência de gênero e a atos extremistas na capital federal. A viagem foi informada pelo secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, ao governador Ibaneis Rocha nesta terça-feira (14/01).

O grupo irá se aprofundar em operações como o sistema VioGen, que coordena políticas de combate à violência de gênero no Ministério do Interior da Espanha e é reconhecido mundialmente pelo seu sucesso, além de outras unidades relevantes, como os grupos TEDAX-NRBQ (especializados na desativação de explosivos), a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Ávila e as unidades da Polícia Nacional e da Guarda Civil.

O governador Ibaneis Rocha destacou a importância da iniciativa. “Tudo aquilo que contribui para auxiliar e melhorar o trabalho dos nossos servidores é sempre bem-vindo. Essa visita à Espanha, que possui notório conhecimento na área de segurança pública, terá um efeito positivo para os nossos profissionais, reconhecidos por sua excelência. Tenho certeza de que será um intercâmbio engrandecedor para a nova divisão de combate a atos extremos e também na proteção às mulheres", assegurou o governador.

Sandro Avelar, espera que a viagem resulte em conhecimentos e sugestões para a aquisição de equipamentos que possam auxiliar no enfrentamento da violência de gênero. "No que diz respeito à violência contra as mulheres, eles têm um conhecimento bastante avançado. Também enfrentam esse problema, sendo, talvez, o país da Europa onde ele é mais evidente. Por isso, possuem uma expertise significativa que pode ser compartilhada conosco, sempre com o propósito de produzirmos resultados cada vez melhores", explicou o secretário.