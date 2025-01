Vítima de tentativa de feminicídio que teve filhos dopados recebe alta

Karolyne dos Santos Silva, a mulher atacada em Ceilândia, na tarde dessa segunda-feira (13/1), pelo ex-companheiro João Paulo de Oliveira Costa Pereira, de 33 anos, que também dopou os filhos, de 9 e 5 anos, para que não testemunhassem o crime, recebeu alta do hospital na manhã desta quarta-feira (15/1).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A vítima de tentativa de feminicídio estava internada após o agressor feri-la com golpes de faca. Karolyne escapou do ataque somente porque, mesmo ensanguentada, conseguiu fugir e pedir ajuda a uma vizinha.

Ao Correio, ela informou que passa bem, assim como seus filhos, que agora tentam se recuperar do trauma vivido. "Graças a Deus, não corremos risco de vida e estamos em processo de recuperação", disse.

Leia também: Pai que tentou matar ex diz ter dopado filhos para não presenciarem crime

Relembre o caso

João Paulo de Oliveira Costa Pereira, 33 anos, suspeito de tentar matar a ex-companheira a facadas, dopou os dois filhos, de 5 e 9 anos, com o medicamento clonazepam (rivotril) antes de atacar a mulher. A tentativa de feminicídio ocorreu na tarde de segunda-feira (13/1), na QNP 9 de Ceilândia. Ele foi preso horas depois, pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

João Paulo possui extensa ficha criminal, com diversas ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha, incluindo ameaças e agressões. Karolyne havia solicitado medidas protetivas de urgência contra ele no ano passado. O juiz determinou o uso de tornozeleira eletrônica e o afastamento de, no mínimo, 300 metros da residência da mulher. Além disso, o acusado tem passagens por estelionato.