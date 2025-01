PM do DF morre ao inalar fumaça durante salvamento de incêndio em Alagoas

O 2º Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Adriano Damásio Lopes, 44 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (16/1), após inalar fumaça durante um incêndio em um hotel na Pajuçara, em Maceió, Alagoas (AL). Segundo informações da corporação, antes de morrer, o policial ajudou na evacuação de hóspedes, garantindo a segurança de várias pessoas.

Adriano ingressou na Corporação em 1º de abril de 2003. Atualmente, o militar estava lotado no Batalhão de Policiamento de Trânsito, ao qual dedicou mais de 20 anos de sua vida. Ele deixa a esposa e uma filha de 9 anos.

Em nota de pesar, a PMDF lamentou a morte do policial. Confira o texto na íntegra:

"A PMDF manifesta, com profundo pesar, o falecimento do 2º Sargento Adriano Damásio Lopes, 44 anos, ocorrido no dia 16 de janeiro de 2025, em decorrência da inalação de fumaça durante um incêndio em um hotel na Pajuçara, em Maceió, Alagoas.

O 2º Sargento Adriano Lopes, em um ato de bravura e total abnegação, salvou vidas ao ajudar na evacuação de hóspedes e garantir a segurança de várias pessoas diante da emergência. Seu gesto heroico reflete o mais puro exemplo de coragem, dedicação e amor ao próximo, valores que sempre nortearam sua conduta como policial militar.

Após ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e receber atendimento pelo SAMU, o sgt Adriano Lopes foi encaminhado ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu à gravidade da exposição à fumaça.

A Polícia Militar do Distrito Federal se solidariza com a família, amigos e companheiros de farda neste momento de imensa dor e perda irreparável. Reafirmamos nossa gratidão e respeito ao legado deixado pelo Sargento Adriano Damásio Lopes, que será sempre lembrado como um exemplo de altruísmo e comprometimento com a vida e a segurança de todos."