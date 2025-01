Túnel Rei Pelé terá interdições na próxima semana; veja dias e horários

Partes do túnel serão interditadas nos dias 21 e 23 de janeiro - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O Túnel Rei Pelé, no centro de Taguatinga, será interditado parcialmente durante dois dias na próxima semana. Na terça-feira (21/1), o túnel sul será fechado às 22h e reaberto às 5h. O mesmo será feito com o túnel norte na quinta-feira (23/1), no mesmo horário.

O objetivo é permitir com que seja feita uma manutenção preventiva, com inspeção do pavimento, revitalização da sinalização horizontal, conservação dos sistemas de iluminação e monitoramento por câmeras.

O horário das ações foi escolhido para que sejam minimizados os impactos no trânsito.

* Com informações da Agência Brasília