Casal é preso após tentar fugir da polícia com cocaína no Sol Nascente

Policiais militares prenderam um casal com um tablete de cocaína de 1kg, na noite desta sexta-feira (17/1), no Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe estava em patrulhamento na Chácara 117 quando avistou um carro parado na contramão com o motor ligado. Ao se aproximarem, os policiais viram um homem sair do veículo com a droga nas mãos e tentar fugir.

Durante a perseguição, o suspeito lançou o entorpecente para dentro de outro carro, mas foi alcançado e precisou ser imobilizado após resistir à abordagem. A dona do segundo veículo, companheira do suspeito, afirmou desconhecer a existência da droga.

O homem admitiu que entregaria o entorpecente, mas não revelou o destinatário. O casal foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).