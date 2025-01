Idoso morre após sofrer parada cardiorrespiratória no Guará II

Um idoso de 79 anos morreu, na manhã deste sábado (18/1), depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória, na QE 40 do Guará II. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima teve óbito declarado ainda no local, após uma hora de manobras de reanimação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Assim que chegou à ocorrência, a equipe do CBMDF encontrou um bombeiro militar de folga, já prestando os primeiros socorros ao idoso, há cerca de 20 minutos. Imediatamente, a guarnição do quartel que atende na região começou a prestar atendimento. Ao mesmo tempo, com a gravidade da situação, solicitaram apoio do resgate aeromédico da corporação.



Leia também: Incêndio atinge lote com material reciclável em Ceilândia

No entanto, a vítima acabou não resistindo. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre o que pode ter provocado a parada cardiorrespiratória. O CBMDF permaneceu no local até a chegada da agência responsável.