Bombeiros alertam sobre perigos em trilhas, rios e cachoeiras

As trilhas em rios e cachoeiras no entorno do Distrito Federal são muito procuradas pelos brasilienses nas férias. Mas o período de chuvas faz com que os riscos nesses locais aumentem. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) dá dicas de como se prevenir e saber quais lugares evitar.

Trilhas

Para aqueles que gostam de se aventurar em trilhas, a recomendação do CBMDF é que deixe pessoas avisadas sobre o trajeto e horário do passeio para que, caso algo aconteça, um pedido de socorro possa ser encaminhado mais rapidamente. É importante observar a previsão do tempo, uma vez que a chuva, especialmente em regiões que a pessoa não conhece, pode aumentar o perigo.

Também não é aconselhado que se façam passeios em trilhas desconhecidas sem a companhia de um guia e sem um GPS à prova de água e que não dependa da rede de celular. A bateria do celular também é importante, leve aparelhos com energia de sobra para poderem ser usados em caso de emergência.

Rios e cachoeiras

Na hora de se banhar, seja em rios ou seja em cachoeiras, a orientação do Corpo de Bombeiros é verificar o nível da água e sair do local caso ele comece a subir. Ainda que não esteja chovendo no local, existe a possibilidade de uma cabeça d'água (popularmente conhecida como tromba d'água), quando o volume de água aumenta rapidamente, aumentando a força da água, representando um risco de arrasto.

A corporação alerta para o consumo de bebidas alcoólicas, que aumentam os riscos de um acidente. “Existindo riscos de acidentes e afogamentos, não existe dose segura”, afirma o CBMDF. Os bombeiros reforçam que crianças devem estar sempre sob a supervisão de adultos responsáveis.

Outro perigo é na hora de mergulhar. É importante checar a profundidade do local e se existem pedras, para evitar choques que possam causar lesões mais sérias.

* Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho