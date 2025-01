Atendente de lotérica furta bilhete da Mega de quase R$ 35 mil; veja vídeo

Câmeras de segurança de uma casa lotérica localizada no Setor G Norte, em Taguatinga, registraram o furto cometido por uma atendente do local. A funcionária é acusada de fingir rasgar o bilhete premiado na quina da Mega-Sena de uma cliente para ficar com o valor (veja o vídeo abaixo).

O crime ocorreu em 13 de janeiro e, segundo as investigações da Polícia Civil, a mulher ganhadora do prêmio, de 44 anos, foi à lotérica para conferir o bilhete premiado no valor de R$ 34.367,81. No entanto, a funcionária informou à mulher que ela não havia sido premiada.

Nas imagens colhidas pela polícia, a funcionária confere, grampeia e finge rasgar o bilhete, mas o coloca no bolso. A cliente só percebeu ter sido vítima do crime quando chegou em casa e conferiu os números na internet. Foi quando ela se deu conta de ter sido enganada e procurou a 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte).

De acordo com o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP, a atendente rasgou o bilhete para sacar o prêmio posteriormente, porém não chegou a fazê-lo. Em depoimento, ela confessou os fatos e ainda afirmou ter ficado com outro bilhete premiado da quina de R$ 451, o qual já teria sido sacado.

“O proprietário da lotérica colaborou com a investigação e já demitiu a atendente, assim como estaria prestando assistência para a vítima para o saque do prêmio do bilhete que foi recuperado. A investigação encontra-se sob análise da autoridade policial que deve fazer o indiciamento em breve, inicialmente por furto mediante fraude”, finalizou o delegado.