Lançado primeiro ciclo do Renova DF 2025

A governadora em exercício Celina Leão (PP) lançou, na manhã desta quarta-feira (22/1), o primeiro ciclo do programa Renova DF. Na cerimônia, que ocorreu no ginásio de esportes do Cruzeiro Novo, ela enalteceu a iniciativa e afirmou que este é o maior programa de qualificação do Brasil. Neste ciclo, mais 1,5 mil alunos farão cursos em diferentes regiões administrativas da capital federal.

“Este é um programa consagrado do Governo do Distrito Federal (GDF), nós já capacitamos mais de 80 mil pessoas com este programa que gera renda e oportunidades e deixa nossa cidade ainda mais bonita”, disse Celina. “É o maior programa de qualificação do Brasil, com um selo importantíssimo que é o do Senai, abre as portas para vagas de emprego, porque as pessoas entendem que esses alunos foram bem qualificados e nós temos muito orgulho”, completou.

A iniciativa oferecerá qualificação profissional em auxiliar de manutenção, na área da construção civil com noções de diferentes profissões, como carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. A duração mínima será de 240 horas, divididas em três etapas de 80 horas, com até 20 horas semanais, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Os cursos serão ministrados por órgãos ou entidades reconhecidas e de notória experiência na formação e qualificação de mão de obra.

O programa RenovaDF visa proporcionar capacitação e qualificação profissional, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal. As atividades são destinadas a pessoas que buscam aprimorar suas habilidades e aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho. As atividades serão desenvolvidas no âmbito do Distrito Federal, sendo utilizadas nas aulas práticas, de interação e qualificação dos equipamentos e espaços públicos.

O RenovaDF é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) e a Secretaria de Governo (Segov), em atendimento às demandas das administrações regionais. Os cursos de iniciação profissional são aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-DF).

Os alunos recebem capacitação profissional, com noções básicas na área de construção civil e aulas presenciais; enquanto se qualificam, recuperam os espaços públicos da cidade. Eles recebem kit uniforme, com camiseta, bota, capa de chuva, garrafa d’água, boné, equipamento de proteção individual, lanche e bolsa de um salário mínimo, além de auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais.