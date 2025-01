Na UTI, doméstica baleada por delegado passa por mais uma cirurgia

Oscelina Moura Neves de Oliveira, 44 anos, a empregada doméstica baleada pelo delegado Mikhail Rocha e Menezes na quinta- feira (16/1), foi submetida a mais um procedimento cirúrgico na tarde desta terça-feira (21/1). Ao Correio, familiares disseram que os médicos tentariam recolocar o intestino da mulher para dentro do corpo e fechar sua barriga, que estava, até então, aberta desde a realização do primeiro procedimento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

“O desafio continua. Os médicos deixaram claro que, diante da gravidade, o fisco continua, mas a possibilidade é essa de fechar a barriga. Mas eles explicaram que o desafio maior é porque a barriga dela está muito inchada e por isso há certa dificuldade para unir e dar os pontos”, informou o esposo de Oscelina, Davi Roque.

Ainda segundo o homem, conforme informações dos médicos, ao término da cirurgia, Oscelina voltará para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base. Eles estudam, porém, a possibilidade de começar a retirar a sedação e intubação da vítima aos poucos. “Eles querem acordar ela para ver qual será a reação, as coisas dando certo eles vão continuar retirando aos poucos, mas se der uma queda retomam de novo”, apontou. Davi afirmou que voltou do hospital muito feliz com as notícias.