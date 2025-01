Suspeito de roubo e descumprimento de medida protetiva é preso

Um homem suspeito de roubo e descumprimento de medida protetiva foi preso no Núcleo Bandeirante, na tarde desta terça-feira (21/1). Policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP) 45 da Polícia Militar (PMDF) foram acionados para atender uma ocorrência de roubo com uso de faca. Enquanto patrulhavam a região, eles receberam informações de outra ocorrência, desta vez, relacionada a descumprimento de medida protetiva na rua 6 da Metropolitana e descobriram se tratar da mesma pessoa.

Ao chegarem no local, os militares foram informados que o homem havia fugido para uma casa vizinha. Os policiais encontraram o suspeito escondido em um dos quartos da residência, portando duas facas.

O suspeito foi detido e conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo majorado e descumprimento de medida protetiva.