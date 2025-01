Janeiro Branco: Evento no Conic promove saúde mental com programação gratuita 

Evento de conscientização do Janeiro Branco acontece dia 30 de Janeiro, no Conic - (crédito: Reprodução/Agência Brasília)

No próximo dia 30 de janeiro, o Edifício Boulevard Center, no CONIC, será o cenário do evento 'Bem-Estar Conic', uma iniciativa da campanha Janeiro Branco, que busca conscientizar a população sobre a importância do cuidado com a saúde mental. O evento é realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Econômico do Distrito Federal (CODESE-DF) e suas Câmaras Técnicas de Saúde, Educação, Cidadania, Cultura de Paz e Segurança. A entrada é gratuita e a programação vai de 8h às 19h.



Entre as atividades disponíveis estão acolhimento psicológico, escuta psicanalítica, técnicas de respiração, meditação, aromaterapia, oficinas, dança circular e exames de acuidade visual promovidos em parceria com o Hospital de Olhos do Distrito Federal.



Segundo Flávia Portela, prefeita do CONIC, a proposta é promover um espaço de acolhimento, reflexão e autocuidado. “Queremos que as pessoas enxerguem a saúde mental como parte essencial de uma vida equilibrada e saudável. Nosso objetivo é desmistificar os transtornos psicológicos e incentivar práticas que promovam o bem-estar emocional”, disse.



A gestora da Câmara Técnica de Saúde do CODESE DF, Danielle Feitosa, reforça a relevância da iniciativa. “Nosso compromisso é promover ações concretas que impactem positivamente a saúde da população. O Janeiro Branco é uma oportunidade de reforçar que o cuidado com o emocional é tão essencial quanto o cuidado físico. Estamos mobilizados para oferecer suporte e ferramentas que incentivem o bem-estar de todos”, apontou.



A campanha Janeiro Branco, criada em 2014, tem como objetivo centralizar os diálogos sobre saúde mental, promovendo ações de conscientização sobre transtornos como ansiedade e depressão. O evento é aberto ao público e conta com o apoio de diversas organizações, como a Defensoria Pública do DF e a Escola de Psicanálise de Brasília.



Serviço



Bem-Estar Conic

Data: 30 de janeiro

Horário: 8h às 18h

Local: Edifício Boulevard Center, CONIC (ao lado da Rodoviária do Plano Piloto)

Entrada gratuita

Programação



7h - Abertura das atividades

7h30 - 8h – Aromaterapia + meditação

8h - 8h30 – Mindfulness (roda de conversa)

8h30 - 09h – Aromaterapia + meditação

09h - 18h - Exames de Acuidade Visual pela equipe do Hospital de Olhos do Distrito Federal

09h - 09h30 – Abertura oficial do evento

10h - 10h30 – Aromaterapia + meditação

11h30 - 12h30 – Técnicas de respiração

12h30 - 13h30 – Dança circular

13h30 - 14h30 – Relacionamentos interpessoais

14h30 - 15h30 – Roda de conversa

16h30 - 17h30 – Relacionamentos interpessoais

17h30 - 18h30 – Roda de conversa

18h30 - 19h30 – Meditação