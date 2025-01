Raio atinge centro de dados do Detran e deixa serviços indisponíveis

Na manhã desta quinta-feira (23/1), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) informou que os serviços digitais encontram-se indisponíveis, devido à queda de um raio, que atingiu o datacenter — centro de processamento de dados — da autarquia.

Devido à indisponibilidade dos serviços, o órgão recomendeu a remarcação dos atendimentos a quem tinha serviços agendados nesta quinta (23) nas unidades do Detran. As equipes de atendimento estão orientando e prestando as informações ao público da livre demanda que chega aos postos de atendimento.

As equipes de tecnologia atuam de forma intensa a fim de restabelecer o atendimento ao cidadão o mais rápido possível.

Semáforos

Por conta da falta de energia, alguns semáforos também apresentam problemas, mas as equipes de manutenção estão trabalhando sob demanda e os agentes de trânsito foram deslocados para realizar o controle manual do tráfego.

A população pode informar ao Detran sobre problemas semafóricos pelo telefone 154, opção 5.

Estragos

Após as fortes chuvas e ventanias que atingiram o DF na noite de quarta-feira (22), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender diversas ocorrências de queda de árvores. O incidente causou obstrução de vias públicas e as árvores caídas serão retiradas ao longo desta quinta. Até o momento, não há relatos de vítimas.

Com informações da Agência Brasília.