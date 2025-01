Projeto que capacita mulheres do campo está com inscrições abertas

No próximo sábado (25/1), começam as aulas do Projeto Mulheres Caliandras, iniciativa que tem o objetivo de capacitar 440 mulheres do campo que vivem nas regiões de Samambaia, Brazlândia e Gama. As aulas seguirão até 27 de setembro. Além da busca ativa, feita pela equipe do instituto, as interessadas também podem se inscrever gratuitamente por meio deste link.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF), em parceria com a Associação Transforma Vidas, Ações Sociais e Humanitárias, terá duração de nove meses e abordará temas como preconceito e discriminação nas atividades rurais, capacidade feminina nas relações interpessoais, violência contra as mulheres no campo, o papel da mulher no campo e na cidade. Tópicos como empregabilidade, empreendedorismo e técnicas sustentáveis de gastronomia também serão abordados.

Além de capacitar, o Mulheres Caliandras garantirá alimentação e transporte para as participantes durante todo o curso, possibilitando maior acesso e inclusão. A importância da iniciativa é ainda mais evidente diante dos dados da Fundação Getúlio Vargas, que apontam um crescimento da presença feminina no agronegócio brasileiro.

Atualmente, as mulheres ocupam 34% dos cargos gerenciais nesse setor, o que representa mais de 1 milhão de mulheres comandando mais de 30 milhões de hectares no país.

“O Mulheres Caliandras é mais do que um programa de capacitação, é uma oportunidade de empoderamento e transformação para mulheres que vivem em situações de vulnerabilidade social. Nosso objetivo é oferecer as ferramentas necessárias para que essas mulheres possam se tornar protagonistas da própria história”, destacou a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.

*Com informações da SMDF.