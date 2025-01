Polícia desarticula laboratório que fabricava lança-perfume no DF

Na noite da última quarta-feira (22/1), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desarticulou um laboratório caseiro em Samambaia onde era produzido lança-perfume. A polícia foi acionada para investigar uma denúncia de possível atividade ilícita em uma quitinete localizada na Chácara 136, na Colônia Agrícola Samambaia. No local, foram encontrados materiais comumente utilizados na fabricação de lança-perfume, droga sintética que causa efeitos alucinógenos.

A denúncia partiu do proprietário do imóvel, que alugava o espaço a terceiros, inadimplentes há meses e recusantes às tentativas de contato telefônico. Com a finalidade de resolver a situação, o locador se dirigiu ao local, onde encontrou um homem desconhecido que afirmou residir no imóvel juntamente com o locatário.

Siga o canal do Correio no Whatsapp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Informado de que a polícia seria chamada, o indivíduo fugiu imediatamente, deixando para trás diferentes itens suspeitos. Acionadas, as equipes táticas do Grupo Tático Operacional (GTOP) 37 Alfa e Bravo realizaram a inspeção no local e localizaram os seguintes materiais: 271 latas de gás butano; 2 galões contendo substância semelhante a clorofórmio; 130 ampolas de vidro; agulhas; uma balança de precisão; e uma porção de maconha.

Leia também: Suspeito de chefiar gangue do DF que mantinha aliança com PPC é preso

Todo o material foi recolhido e encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia (8ª DP), onde será analisado e ficará à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação para identificar os responsáveis pela operação ilegal.