Acusados de matar jovem na frente de familiares são presos em Novo Gama

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) cumpriu três mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra três homens, de 18, 25 e 56 anos, acusados de executar a tiros um jovem de 29 anos. O crime ocorreu em 28 de outubro do ano passado, no Vale das Andorinhas, Novo Gama (GO), e a motivação do homicídio estaria relacionada a uma suspeita de furto de uma escada.

A operação ocorreu na manhã dessa quinta-feira (23/1) e foi desencadeada pelo Grupo

de Investigação de Homicídios (GIH), com apoio operacional da Delegacia de Polícia de Novo Gama.

Segundo as investigações, os três autores foram à casa da vítima e a executaram com diversos disparos de arma de fogo. O assassinato foi presenciado pelos familiares do jovem, que não puderam intervir. O delegado Taylor Brito, responsável pelo caso, explica que os elementos colhidos ao longo das diligências, tais como os depoimentos, apreensão de objetos e análise de telefones, permitiram a identificação e qualificação dos criminosos

Após o cumprimento das ordens judiciais, os presos foram encaminhados à Unidade Prisional de Novo Gama, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.