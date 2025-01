Homem é preso em flagrante no DF com carga de perfumes irregular

Toda a carga estava escondida no equipamento de som do carro - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante, na tarde de quinta-feira (23/1), ao tentar entrar no Brasil com uma carga de perfumes escondida no equipamento de som do carro. O suspeito foi abordado por policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) na região do Paranoá. Veja o momento em que os policiais retiram os produtos do equipamento:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem, natural da Bahia, trazia a carga do Paraguai. Diante da evidência do crime de descaminho — tentar burlar a alfândega para não pagar taxas ao importar ou exportar produtos —, o suspeito foi detido em flagrante e conduzido, juntamente com a carga apreendida, para a Superintendência da Polícia Federal.