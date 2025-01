Adolescentes são apreendidos após roubarem carro em Sobradinho

Na noite de quarta-feira (15/1), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional do 13º Batalhão, apreendeu dois adolescentes e recuperou um veículo roubado em Sobradinho. O crime ocorreu na terça (14), quando a dupla, armada com uma faca, rendeu o condutor de um Fiat Siena e fugiu com o carro.

Após localizar o carro, a PMDF iniciou um acompanhamento em alta velocidade pelas ruas da cidade, visto que, durante a fuga, os suspeitos dirigiram na contramão, colocando em risco a vida de pedestres e de outros motoristas. O adolescente que estava ao volante, inclusive, subiu sobre canteiros e acabou estourando um dos pneus do veículo.

A perseguição teve fim após a dupla entrar em uma rua em obras e sem saída. O motorista se rendeu imediatamente, porém o passageiro tentou reagir e agredir os policiais, que precisaram contê-lo. Eles confessaram ser responsáveis pelo roubo do veículo.

Por serem menores de idade (16 e 17 anos), os adolescentes foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).