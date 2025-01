Alças de rotatória entre a Octogonal e o Sudoeste são liberadas

A obra faz parte das intervenções no corredor Eixo Oeste - (crédito: Divulgação/SODF)

Depois de meses paralisadas, por causa de uma decisão judicial que paralisou as obras, todas as alças da nova rotatória construída entre a Octogonal e o Sudoeste foram liberadas para o tráfego neste sábado (25/1).

A obra, que faz parte das intervenções no corredor de ônibus da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana na região. De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), também foi reaberta a alça de acesso que liga a Epig ao Sudoeste, um trajeto que estava interrompido desde o início das obras do trecho 2.

A reabertura, segundo a pasta, promete reduzir o tempo de deslocamento e aumentar a fluidez no trânsito local. O secretário de Obras, Valter Casimiro, afirmou que as obras da Epig são estratégicas e que está sendo entregue uma infraestrutura moderna, que beneficia diretamente motoristas e usuários do transporte coletivo.

Fiscal da Secretaria de Obras, o engenheiro Bruno Almeida ressaltou que o pavimento das duas alças liberadas, hoje, é provisório. Isso porque, de acordo com o especialista, durante o período chuvoso, não é possível executar serviços como terraplanagem e compactação.

