Homem de 25 anos é morto com uma facada, no Varjão neste sábado (25/1)

A vítima estava com um ferimento na região do tórax, próximo ao coração. - (crédito: Gordon Johnson/Pixabay)

Um homem de 25 anos foi morto com uma facada na tarde deste sábado (25/1), na Quadra 9, Conjunto G, do Varjão. O crime ocorreu por volta das 13h, de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Ainda segundo a corporação, uma equipe do 24º Batalhão foi acionada após o vigilante relatar que populares informaram sobre um homem esfaqueado. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para o local.

Assim que chegou à cena do crime, a equipe de socorristas se deparou com a vítima deitada ao solo, com um ferimento por arma branca na região do tórax, próximo ao coração. O óbito foi constatado no local.

Segundo a PMDF, até o momento, a motivação do crime é desconhecida e o autor do homicídio ainda não foi identificado. A área foi isolada pelos militares e a ocorrência ficou sob a responsabilidade da Polícia Civil (PCDF).