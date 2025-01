Pesquisa coloca Brasília entre os destinos globais em alta para 2025

Uma pesquisa divulgada pela plataforma de viagens Airbnb coloca Brasília entre os 25 destinos globais em alta para 2025. A capital federal ficou ao lado de grandes cidades, como Tóquio (Japão), Palermo (Itália), Sevilha (Espanha) e Houston (EUA).

O levantamento foi elaborado com base no aumento das buscas por viagens em 2025, em comparação com o ano passado, e leva em conta os vários perfis de viajantes: solo, familiar e grupos de aventura.

De acordo com os dados da Airbnb, Brasília se destaca durante o Carnaval, com um aumento significativo de buscas na plataforma — a maior parte das pesquisas é de usuários do Rio de Janeiro e de São Paulo.

O secretário de Turismo (Setur), Cristiano Araújo, disse que pesquisas como essa refletem o impacto da divulgação da cidade em diversos eventos e feiras, tanto nacionais quanto internacionais.

Segundo ele, o objetivo é manter esse crescimento no número de turistas, especialmente os estrangeiros, para que Brasília continue sendo um dos principais destinos globais.

Confira a lista completa dos 25 destinos em alta para os viajantes, em 2025:

- Brasília, Brasil;

- Florianópolis, Brasil;

- Puerto Escondido, México;

- Green Bay, Estados Unidos;

- Tóquio, Japão;

- Palermo, Itália;

- Cartagena, Colômbia;

- Charleston, Estados Unidos;

- La Serena, Chile;

- Kyoto, Japão;

- Vancouver, Canadá;

- Bombaim, Índia;

- Mar del Plata, Argentina;

- Hua Hin, Tailândia;

- Manly, Austrália;

- Sevilha, Espanha;

- Bad Staffelstein, Alemanha;

- Baton Rouge, Estados Unidos;

- Savoie, França;

- Chiang Mai, Tailândia;

- Cardiff, Reino Unido;

- Les Deux Alpes, França;

- Whitsundays, Austrália;

- Houston, Estados Unidos;

- Jacksonville, Estados Unidos.

