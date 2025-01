Celina Leão entrega novas unidades habitacionais em Sobradinho

A governadora em exercício, Celina Leão, entregou neste sábado (25/1), as chaves de 48 unidades habitacionais da Companhia do Desenvolvimento Habitacional (Codhab), no Residencial Montreal, em Sobradinho. As moradias possuem dois quartos, sala, cozinha integrada com área de serviço e banheiro, disponíveis em dois tamanhos: 43,80 m² e 47,45 m².

Com um investimento de R$ 10,7 milhões, o residencial está localizado na Quadra 2, Conjunto D8, em Sobradinho. O projeto integra a Política Habitacional do Distrito Federal e contempla aqueles inseridos nas faixas de renda 3 (de R$ 4.000,01 a R$ 7.000,00) e 4 (acima de R$ 7.000,01 até 12 salários mínimos).

Durante a cerimônia, Celina destacou que, com essas inaugurações, o Governo do Distrito Federal (GDF) alcançou um total de 96 unidades habitacionais entregues aos candidatos inscritos na lista da Codhab na região de Sobradinho. Emocionada, ela relembrou uma entrega de moradia marcante durante o mandato.

“Em uma entrega, uma senhora me disse que há sete anos vivia no hospital de apoio porque não tinha outra opção. O marido dela sofreu um grave acidente e ficou acamado, necessitando de cuidados constantes. A família perdeu tudo após o ocorrido e acabou indo morar no hospital, pois não tinham mais onde viver. São histórias como essa que mostram a importância do que estamos fazendo”, ressaltou.

300 mil atendimentos

Após a entrega das residências, a governadora em exercício seguiu para Planaltina, onde participou da 45ª edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão. Criado em 2023, o evento oferece diversos serviços gratuitos à comunidade, com atendimentos disponibilizados pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), pelo Na Hora e pela Polícia Civil (PCDF). Também inclui serviços voltados para animais de estimação, apresentações culturais, atividades infantis e ações voltadas à beleza e ao bem-estar.

Durante a ocasião, o programa atingiu a marca de 300 mil atendimentos. Celina Leão enfatizou a relevância da iniciativa. “Não há nada mais valioso do que cuidar das pessoas. Esses atendimentos aproximam as secretarias da população, garantindo que aqueles que precisam tenham acesso a serviços essenciais. É uma forma concreta de oferecer cuidado, e isso é o que o GDF tem feito todos os dias. Em uma palavra, este evento se resume a cuidado”, disse.

O programa GDF mais perto do cidadão alcançou o marco de 300 mil atendimentos (foto: Tony Oliveira AG Brasilia)

Simultaneamente, Planaltina recebeu a carreta do programa Saúde Mais Perto do Cidadão — Minha Saúde, que oferece consultas médicas e exames gratuitos em diversas especialidades, como clínica médica, nutrição, psicologia, serviço social, ginecologia, nefrologia, cardiologia, endocrinologia, oftalmologia, urologia e mastologia.

Também foram disponibilizados exames como eletrocardiograma, mamografia e ultrassonografia. A iniciativa, criada em agosto de 2024 com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Gilvan Máximo, já registrou mais de 174 mil procedimentos realizados.

“Hoje temos dois eventos simultâneos para facilitar a vida de quem mora em Planaltina. O programa GDF Mais Perto do Cidadão trouxe diversas secretarias do governo para oferecer uma ampla gama de serviços à população. Paralelamente, o Saúde Mais Perto do Cidadão está realizando exames e atendimentos especializados. A cidade está em festa, pois há um olhar especial voltado para Planaltina, com foco no cuidado com a cidade e, principalmente, com aqueles que mais precisam”, declarou Celina Leão.