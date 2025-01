Primeira edição do Bloco da Terceirona chega ao Cruzeiro em fevereiro

Voltado para a terceira idade, o bloco tem como objetivo oferecer às pessoas com mais de 60 anos a oportunidade de vivenciar o espírito do carnaval - (crédito: Material Cedido ao Correio)

Um novo bloco de carnaval, voltado à terceira idade, vai estrear em 2025 no Cruzeiro. O Bloco da Terceirona será realizado no dia 8 de fevereiro a partir das 15h na Praça do Centro Comercial do Cruzeiro. A ação é voltada para a diversão de pessoas da terceira idade, que representa 35% da população da região administrativa. O evento gratuito é uma ação da Administração Regional do Cruzeiro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Todos os anos, temos realizado uma festa de carnaval para a terceira idade. Este ano, optamos por um lugar aberto, onde toda a cidade pode participar, independentemente da idade. Estamos com boas expectativas para esse dia”, afirma Gustavo Aires, administrador do Cruzeiro.

A programação do evento contará com a animação do grupo Capivareta Repercussiva, que promete embalar os foliões com percussão ao vivo, trazendo uma mistura de ritmos.

A expectativa é que o Bloco da Terceirona seja o pontapé inicial para outras atividades carnavalescas que acontecerão ao longo do mês de fevereiro.