Zoológico recebe doação de cetamina apreendida pela Polícia Civil

Mais de 100 frascos de cetamina (anestésico) apreendidos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em uma operação que desarticulou uma rede organizada de tráfico de drogas no DF e Entorno foram doados ao Hospital Veterinário do Zoológico de Brasília. O medicamento, que é essencial na medicina veterinária, foi apreendido em localidades do Distrito Federal —Guará e Riacho Fundo— e em Valparaíso de Goiás.

Segundo a corporação, a operação Hermanos foi deflagrada em dezembro de 2024, pela equipe da 5ª DP, e contou com o apoio da Seção de Operações com Cães, da Divisão de Operações Especiais (DOE). Durante as buscas nas regiões, dezenas de frascos de cetamina foram apreendidos em residências e empresas ligadas a empresários do setor agropecuário. Após autorização judicial, foi realizada a doação dos 183 frascos, garantindo o suprimento anual de anestésicos para o hospital, que é referência no cuidado de animais silvestres e domésticos. Os frascos foram doados ao Zoo na sexta-feira (24/1).

A diretora do hospital, Tânia Borges, tomou conhecimento da apreensão por meio de notícias no rádio e procurou a PCDF para viabilizar a doação. “Essa doação é essencial para os tratamentos que realizamos aqui. Atualmente, estamos cuidando de uma onça-parda com um cisto cerebral e convulsões recorrentes, que precisa de anestesia para os procedimentos médicos. Esse material também será vital em casos emergenciais, como na chegada de animais vítimas de queimadas,” destacou.

As investigações, iniciadas em junho de 2024, revelaram que os envolvidos utilizavam empresas de produtos agropecuários para adquirir e desviar a cetamina, que era posteriormente direcionada para uso recreativo em festas na região central de Brasília. Além da cetamina, a operação resultou na apreensão de diversos tipos de drogas, balanças de precisão, embalagens plásticas, telefones celulares e quantias em dinheiro, além da prisão de sete pessoas.