Homem é preso com espingarda e munição no Recanto das Emas

Com o suspeito, foram encontradas uma espingarda e uma munição calibre .28 - (crédito: PMDF)

Um homem foi preso portando uma arma e munição em Água Quente, no Recanto das Emas. Os policiais foram acionados a partir de uma denúncia anônima que informava sobre um carro furtado avistado na região. Ao chegar no local, os militares encontraram o indivíduo em uma bicicleta em atitude suspeita, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Ao perceber a presença das viaturas, o homem abandonou a bike que conduzia e se escondeu atrás de um veículo. Ao ser abordado, ele foi encontrado com uma munição calibre .28 no bolso. Em sua mochila, os policiais localizaram uma espingarda calibre .28. Questionado sobre a origem da arma, o suspeito alegou ser proprietário e que as utilizava para caça, além disso, afirmou estar retornando de uma caçada e seguindo para casa.

O flagrante ocorreu no domingo (26/1) e indivíduo foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia (DP) para as providências legais cabíveis.