Começa entrega dos kits da Corrida de Reis; prazo termina na quinta

Entrega dos kits para a Corrida de Reis no Pavilhão de Feiras do Parque da Cidade. - (crédito: Cadu Ibarra/CB)

Começou nesta terça-feira (28/1) a entrega dos kits da Corrida de Reis. Os participantes da corrida, que vai acontecer no próximo sábado (1º/2) podem retirar o material até quinta-feira (30/1), das 10h às 19h, no Pavilhão do Parque da Cidade.

Inscritos vão receber uma ecobag, a camisa oficial do evento, o número de peito e uma squeeze. Para a retirada do kit por terceiros, é necessário apresentação de documento oficial com foto e declaração de autorização disponível no sábado do evento. Os participantes também podem levar 2kg de alimentos não perecíveis, que vão ser entregues ao Banco de Alimentos do Governo do Distrito Federal.

O Correio Braziliense marca presença no local da entrega com estande da Maratona Brasília, que será realizada em 20 e 21 de abril. Participantes da Corrida de Reis que fizerem a inscrição para a corrida de abril no local ganham cupom de desconto de R$ 25 e isenção da taxa de serviço. A promoção é válida para todas as modalidades.

Neste ano, a Maratona Brasília celebra os 65 anos da capital federal. A corrida parte da Esplanada dos Ministérios com percursos de 3km, 5km, 10km, 21km e até 42km. Além dos trajetos tradicionais, o evento conta com dois desafios: O Desafio JK, composto por 21km no dia 20 e 21km no dia 21, e o Desafio BSB 65 Anos, com uma meia-maratona (21km) no primeiro dia e uma maratona (42km) no segundo.

Interessados podem se inscrever pelo site Brasil Corrida até 15 de abril. Participantes ganham kit atleta com camiseta, sacochila, número de peito e medalha pós-prova.