Rebanhão começa com atividades para crianças e adolescentes no DF

O frio e a chuva que encobriu o céu de Brasília na manhã deste domingo (11/2) não impediu que cerca de mil crianças e adolescentes exercessem sua fé nesta 38ª edição do Rebanhão. O evento, promovido pela Renovação Carismática Católica do Distrito Federal, começou às 7h30 e se estenderá até as 18h30, com a celebração da Santa Missa.

Durante toda a manhã, os jovens escolheram vivenciar um carnaval diferente, na “presença de Deus”. Com o tema "Alegraram-se ao ver o Senhor”, baseado no capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 20, o 38º Rebanhão ocorre nos dia 11, 12 e 13 de fevereiro. A organização do evento afirmou que “serão dias de muita espiritualidade, com momentos de pregações, de adorações e de louvor.

O estudante Pedro Menezes, 17 anos, participa da programação para adolescentes do Rebanhão, chamada por eles de “adolesantos”, há 4 anos. Ao Correio, ele afirmou que prefere aproveitar o feriado de carnaval para ter um momento de comunhão com Deus e conhecer pessoas que não fazem parte da igreja, mas que também buscam essa vivência.

“O Rebanhão é diferente do nosso cotidiano porque, aqui, aparecem pessoas que não são da fé cristã. Ou vêm por curiosidade ou por um convite. Então, temos a oportunidade de mostrar para elas o quanto pode ser legal curtir um carnaval na presença de Deus. É um momento em que podemos inspirar os outros com a nossa fé. Eu acho essa interação divertida”, afirmou o jovem.

Pedro conta que não gosta de festas e de baladas. Por isso, faz questão de participar do evento religioso e levar os irmão, amigos e familiares. “Quero que outras pessoas vislumbrem a graça de Deus como eu vivenciei. Estou aqui porque, em um momento difícil da minha vida, alguém me chamou para o Rebanhão e minha vida mudou completamente. Quero ser uma influência de fé para a minha geração”, reiterou o estudante.

O adolescente também convida outros jovens e adultos a participarem da Santa Missa, que será celebrada pelo Dom José Aparecido, logo mais, às 16h30. A estimativa da produção é de que mais de 5 mil fiéis da arquidiocese compareçam ao local. A Missa também será transmitida pelo canal do YouTube da Renovação Carismática Católica do Distrito Federal.

A 38ª edição do Rebanhão ocorre no estádio Nilson Nelson, no Setor Recreativo Parque Norte, no Eixo Monumental, entre o Estádio Nacional Mané Garrincha e o Palácio do Buriti. A estrutura do evento contará com um espaço de suporte às famílias que necessitam de orações e de aconselhamentos. Durante os intervalos haverá ainda atendimentos de confissões por Sacerdotes das diversas paróquias do Distrito Federal, durante todos os dias do encontro.

Serviço

38º Rebanhão

Local: Ginásio Nilson Nelson

Data: 11, 12 e 13 de fevereiro de 2024;

Horário: Das 7h30 às 18h30 (os três dias);

Programação completa

Domingo

07h30: Terço – Vanusa e Francisco

08h00: Momento Mariano - MMA

08h10: Animação e oração - Keila

08h50: Pregação: “Eu te aprecio e te amo” (Is 43, 4b) - Amor de Deus - Luciana Neves

09h30: Oração

09h45: Adoração – Luciana

10h25: Comunicação de palco – Flávio e Ludimylla

10h35: Intervalo

11h00: Animação e Oração - Keila

11h15: Pregação: “Teu pecado foi tirado e tua falta apagada” (Is 6, 7b) - Pecado e Salvação - Ivan

11h55: Oração

12h10: Comunicação de palco – Flávio e Ludimylla



12h20: Almoço

13h00: Intervalo com apresentação musical - Paulinho Sá



13h45: Apresentação MMA



13h55: Oração - Keila



14h30: Pregação: “Felizes os que creem sem ter visto” (Jo 20, 29b) - Fé e Conversão – Padre Eduardo José



15h10: Oração



15h40: Comunicação de palco – Flávio e Ludimylla



15h55: Intervalo



16h30: Santa Missa - Dom José Aparecido – a confirmar



18h00: Encerramento

Segunda (12/2)

07h30: Terço –Patrícia e Gilson



08h00: Momento Mariano - MMA



08h10: Animação e oração - Josefa



08h50: Pregação: “Grupo de Oração, lugar de encontro com Deus” – Comunidade – Danillo



09h30: Oração



09h45: Comunicação de palco – Flávio e Ludimylla



09h55: Intervalo



10h20: Animação e Oração – Josefa



10h35: Pregação: “Por suas chagas fomos curados” (1 Pedro 2, 24b) – Cura - Padre Vanilson



11h15: Oração



11h45: Adoração – Padre Vanilson



12h20: Comunicação de palco – Flávio e Ludimylla



12h30: Almoço



13h00: Intervalo com apresentação musical – Animação MJ



13h45: Apresentação MMA



13h55: Oração - Josefa



14h30: Pregação: “O Senhor teu Deus está no meio de ti com um herói salvador” (sf 3, 17) - Senhorio de Jesus – Padre Eduardo José



15h10: Oração



15h40: Comunicação de palco – Flávio e Ludimylla



15h55: Intervalo



16h30: Santa Missa – Dom Antônio



18h00: Encerramento

Terça (13/2)

07h30: Terço – Kátia Rodrigues e Sebastião



08h00: Momento Mariano - MMA



08h10: Animação e oração - Gabriel



08h50: Pregação: “Achava-se ali a mãe de Jesus” (Jo 2, 1b) - Maria – Frank



09h30: Oração



09h45: Adoração – Padre Eduardo José



10h25: Comunicação de palco – Flávio e Ludimylla



10h35: Intervalo



11h00: Animação e Oração - Gabriel



11h15: Pregação: “Alegraram-se ao ver o Senhor” (Jo 20, 20b) – Toninho



11h55: Oração



12h10: Comunicação de palco – Flávio e Ludimylla



12h20: Almoço



13h00: Intervalo com apresentação musical – Filhos de Lourdes



13h55: Oração - Gabriel



14h30: Pregação: “Farei entrar em vós o sopro da vida” – (Ez 37, 6b) - Batismo no Espírito Santo – Padre Eduardo José



15h10: Oração



15h40: Comunicação de palco – Flávio e Ludimylla



15h50: Intervalo



16h30: Santa Missa – Cardeal Dom Paulo Cezar



18h00: Encerramento

