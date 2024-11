Secretário de Governo do DF faz balanço de obras entregues e licitadas

O investimento de R$ 1 bilhão em obras no DF foi tema do CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quarta-feira (13/11). Às jornalistas Adriana Bernardes e Sibele Negromonte, o secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, listou as melhorias realizadas no acesso a São Sebastião, região administrativa com muitos acidentes registrados neste ano.

O secretário de Governo detalhou que os cerca de R$ 1 bilhão são de investimentos em obras entregues neste ano e licitadas para o início de 2025. “A pedido do governador Ibaneis Rocha, realizamos um levantamento completo das entregas e licitações previstas. Atualmente, temos em torno de R$ 590 milhões em obras em fase de conclusão, incluindo o viaduto do Jardim Botânico, que já está em uso e trouxe grandes melhorias ao tráfego e redução de tempo para os moradores”, contou. José Humberto comentou que, até o final deste ano, mais de R$ 600 milhões em obras serão licitadas, um esforço significativo para fechar o ano com um saldo positivo de realizações.

Entre as principais obras para este ano, foram destacadas pelo Secretário a duplicação da DF-140, que será entregue até dezembro, a finalização do projeto Drenar, fundamental para a contenção de águas pluviais no DF, já com 98% das obras concluídas, a nova Escola Bilíngue na Asa Sul, que atenderá crianças surdas e mudas, uma obra de grande impacto social que será entregue até o fim do ano, e a reinauguração da Sala Martins Pena, no Teatro Nacional, marcando um momento especial para a cultura local.

Em relação à Avenida do Sol e ao acesso a São Sebastião, ele contou que estão sendo implementadas melhorias significativas para garantir mais segurança aos usuários, especialmente na DF-463, uma área com histórico de acidentes graves. “Para isso, estamos instalando áreas de escape, barreiras eletrônicas, lombadas e guarda-rodas, com previsão de conclusão até o final de novembro, dependendo das condições climáticas. Também licitamos o viaduto da DF-463 com a DF-001, o que beneficiará a mobilidade nessa região e ajudará a desafogar o tráfego", salientou.

