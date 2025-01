Gasolina e diesel terão aumento a partir deste sábado (1/2)

Gasolina e diesel terão aumento a partir de 1º de fevereiro com reajuste no ICMS - (crédito: PEDRO SANTANA / CB)

A partir deste sábado (1º/2), os preços da gasolina e do diesel sofrerão um reajuste em todo o Brasil devido ao aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O imposto sobre a gasolina subirá R$ 0,10 por litro, passando de R$ 1,37 para R$ 1,47. Já no diesel, o acréscimo será de R$ 0,06 por litro.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Distrito Federal, Paulo Tavares, explicou que o reajuste será aplicado no momento da emissão da nota fiscal. “Cabe esclarecer que esse reajuste não depende exclusivamente de estoque, e sim na emissão da nota fiscal. Ou seja, a partir da meia-noite do dia 1º de fevereiro, ao emitir um cupom fiscal, o acréscimo do ICMS será obrigatório”, disse.

Segundo Tavares, a decisão de aumentar o imposto foi tomada pelos governadores em outubro do ano passado, sem necessidade de aprovação por câmaras municipais ou assembleias legislativas. Ainda que os postos tenham autonomia para definir seus preços, a tendência é que o reajuste seja repassado ao consumidor. “Não digo que seja impossível, mas é improvável que os revendedores consigam absorver esse aumento, pois ele representa entre 20% e 30% da margem bruta de faturamento dos postos”, afirmou.