Doméstica vítima de delegado é extubada e consegue se comunicar

Oscelina Moura Neves de Oliveira, 44 anos, a empregada doméstica baleada pelo delegado Mikhail Rocha e Menezes, 46, foi extubada e não necessita mais do uso de sonda. Segundo seu esposo, Davi Roque Ribeiro, a mulher já consegue conversar sem apresentar dificuldades. Apesar disso, ela permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base para tratar os órgãos atingidos pela bala.

O procedimento de extubação da vítima ocorreu no último sábado (25/2)."O rim dela está funcionando normalmente e ela recebeu alta dessa parte. Agora, faltam apenas os outros processos para tudo se ajustar. Graças a Deus, ela está cada dia melhor", informou o esposo. Ele contou, ainda, que a equipe médica liberou a permanência de acompanhantes na UTI, o que deixou os familiares extremamente felizes. "Ela está evoluindo, maravilhosamente bem, a cada dia", comemorou Davi Roque. Ainda não há informações se a vítima se lembra do ocorrido e de detalhes do crime.

Vaquinha

Nas redes sociais, familiares pedem apoio para reverter a situação financeira delicada enfrentada por eles. Segundo a prima de Oscelina, Marisa Souza, ela não possuía registro formal de trabalho, o que impede qualquer auxílio financeiro por parte do empregador. Além disso, o marido, Davi Roque Ribeiro, está sem condições de trabalhar enquanto cuida dos filhos e acompanha a recuperação da esposa.

As doações podem ser feitas via PIX no nome do marido: Davi Roque Ribeiro, CPF 640.532.705-10. “A família precisa de apoio para cobrir gastos com tratamentos, medicamentos e manter as necessidades básicas. Qualquer valor faz a diferença, por menor que seja! Sua contribuição pode trazer alívio e esperança para eles”, diz o apelo da família.