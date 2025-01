Homem é multado pelo DF Legal por descartar entulho em área pública

Na tarde desta sexta-feira (31/1), a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) flagrou e multou um homem que jogava entulho em uma área pública próxima ao Jóquei Clube, em Vicente Pires.

De acordo com a pasta, auditores fiscais da pasta faziam fiscalização de rotina no ponto, que é considerado crítico para o descarte irregular, e viram a movimentação. Para fazer o flagrante, os agentes esperaram o início do despejo do entulho e chegaram com as viaturas para aplicar as sanções.

Além da autuação, no valor de R$ 2.935,26, a caminhonete e a carreta que transportava o entulho foram apreendidos. Segundo a DF Legal, desde a última sexta-feira (24/1), outros três infratores foram multados ao jogar resíduos de diversos tipos na mesma região.

Autuações



Diante dos reiterados casos, a DF Legal passou a apreender todos os veículos que são flagrados realizando o descarte irregular, mesmo aqueles de pequeno porte. Durante o ano de 2024, a secretaria aplicou 249 multas, que somaram quase R$ 4 milhões. Além disso, foram 3.040 notificações e 48 veículos apreendidos.

A DF Legal reforça que a população pode ajudar a fiscalização, denunciando casos de descarte por meio do telefone 162, da Ouvidoria, ou no site Participa DF.



%MCEPASTEBIN%