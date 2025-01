Escola é demolida na Asa Sul sob acusação de invasão de área pública

MN Mariana Niederauer CS Carlos Silva

Derrubada da escola Ursinho Feliz, na entrequadra 112/312 Sul - (crédito: Carlos Silva/CB/D.A. Press)

Agentes da DF legal começaram a derrubada da escola Ursinho Feliz, na entrequadra 112/312 da Asa Sul, sob a alegação de invasão de área pública. Tratores da secretaria haviam derrubado boa parte do prédio até o início da tarde desta terça-feira (14/1). A reportagem tenta contato com a instituição de ensino, mas ainda não obteve retorno. A demolição não será completa. O bloco principal, que está dentro dos limites do lote, será mantido, de acordo com o órgão do GDF.



Segundo a secretaria, a operação começou na segunda-feira (13), seguindo recomendação do MPDFT "para desobstruir área pública ocupada irregularmente". Ainda de acordo com a DF Legal, a escola tinha sido intimada a remover a construção irregular e "foi alvo de reiteradas ações fiscais ao longo dos anos".

A Ursinho Feliz recorreu da decisão na Justiça, mas houve sentença favorável ao DF em 2021, que transitou em julgado. Entre 2019 e 2024, foram aplicadas seis multas, totalizando R$ 1,9 milhão. "Diante da manutenção das irregularidades por parte do estabelecimento, a pasta realiza a remoção compulsória que acarretará no envio das custas operacionais aos responsáveis", finalizou a secretaria, em nota.

O Correio esteve no local da derrubada e conversou com funcionários que estavam na secretaria, mas ainda não há um posicionamento oficial da escola. Em caso de retorno, a matéria será atualizada.











Confira a íntegra da nota da DF Legal:

A Secretaria DF Legal informa que realizou operação na EQS 112/312 nesta segunda-feira (13) de acordo com recomendação do MPDFT para desobstruir área pública ocupada irregularmente.

A escola já tinha sido intimada a remover a irregularidade e foi alvo de reiteradas ações fiscais ao longo dos anos. O estabelecimento chegou a recorrer na Justiça da fiscalização, mas em 2021 uma sentença favorável ao DF foi transitada em julgado.

De 2019 para até 2024, por exemplo, foram aplicadas seis multas que somam R$ 1.930.657,00.

Diante da manutenção das irregularidades por parte do estabelecimento, a pasta realiza a remoção compulsória que acarretará no envio das custas operacionais aos responsáveis.